Ucieczka ze sceny w Planicy. Mistrza świata przypiliło, ledwo zdążył

MŚ Planica 2023. Niesamowite sceny. Ucieczka ze sceny w czasie dekoracji

Wszystko jednak szło dobrze do czasu. Już w momencie, kiedy ekipy wchodziły do dekoracji na scenę, mocno niewyraźnie wyglądał Lovro Kos. Cały czas robił dziwne wygibasy i jako jedyny trzymał ręce w kieszeni .

Jak wiadomo, piwo to napój moczopędny. Do tego doszła też kontrola antydopingowa. Lovro Kos musiał przyjąć trochę płynów, by mógł oddać mocz. Na jego nieszczęście kumulacja wypełnienia pęcherza przypadła na ceremonię dekoracji. Słoweniec w pewnym momencie zniknął ze sceny, udał się do toalety i zdążył na nią wrócić w ostatniej chwili.