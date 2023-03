MŚ Planica 2023. Polka została skreślona z kadry

Trener kadry zdecydował. "To powinno wyglądać inaczej"

Lukas Bauer, trener kadry wyjaśnił całe zamieszanie z naszą biegaczką. Okazuje się, że to on podjął decyzję o tym, by Kaleta nie była w kadrze. Ma jednak żal o to, jak to zostało zakomunikowane 23-latce.

- Na wiosnę to ja zaproponowałem, by Weronika nie była w kadrze. Zdecydowały względy organizacyjne. I biorę tę decyzję na siebie. Nie było możliwości, by razem z nami trenowała. Zaproponowałem Weronice, by była rezerwą i brała udział w trzech obozach kadry. Ona jednak nie zdecydowała się na to. Wolała przygotowywać się w USA, co oczywiście uszanowałem. Informacja o tym, że nie będzie w kadrze, miała być przekazana w zupełnie inny sposób. Weronika dowiedziała się o tym z Internetu. Sam nie do końca wiedziałem, czy jeszcze będę kontynuował pracę z kadrą. Było wiele zamieszania i dlatego pojawiły się problemy. To mnie drażni, bo powinno to wyglądać inaczej - tłumaczył trener Bauer.