Trener pod wrażeniem występu Polaków na MŚ. "Czapki z głów! Petarda!"

Trener kadry pod wrażeniem występu Polaków. "Petarda!"

- Ten wynik, jaki zrobili panowie, jest naprawdę świetny. Po starcie w Livigno w Pucharze Świata, w których chłopaki zajęły siódme miejsce, mieliśmy takie marzenie, by skończyć w ósemce. Dziewiąte miejsce dziewczyn też jest super. Czapki z głów przed dziewczynami i chłopakami. To był świetny dzień dla polskich biegów - podkreślał Lukas Bauer.

Zapytany o to, czy po eliminacjach mężczyzn pomyślał, że jest szansa na coś więcej niż ósme miejsce, odparł: - W sprincie drużynowym, zwłaszcza jeśli startuje 15 zespołów, zawsze jest duże zamieszanie. Najgorsze jest zatem wierzyć w to, że na pewno będzie bardzo dobry rezultat, bo to konkurencja, w której zdarza się wiele kolizji. Byłem jednak pewny, że zarówno chłopaki, jak i dziewczyny są dobrze przygotowani do tych startów. Była zatem szansa na wyższe lokaty. Ósme miejsce Maćka i Dominika to jest jednak petarda! - mówił Bauer.