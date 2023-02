Thurnbichler postawił na swoim! Ważna decyzja dot. polskich skoczków

Przypomnijmy, że Planica to nazwa doliny, gdzie umiejscowiony jest kompleks sportowy, goszczący tegoroczne mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Jednak centrum całej imprezy będzie Kranjska Gora, gdzie odbywać się będą ceremonie medalowe. Tam zlokalizowane będą strefy kibica, a większość ekip i fanów skorzysta z tamtejszej lub okolicznej bazy noclegowej.

MŚ Planica 2023: Polacy zamieszkają w Austrii

A konkretnie w hotelu nad nad Faker See, popularnym miejscu wypoczynku Austriaków. Jest on położony tylko 35 kilometrów od skoczni w Planicy, toteż nie powinno sprawiać to żadnego problemu naszej ekipie.