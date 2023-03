MŚ Planica 2023. Thomas Thurnbichler chwali Aleksandra Zniszczoła

- Na pewno nie pasowały one pod technikę Olka Zniszczoła. On jest typem lotnika. Wyszedł jednak z tego obronną ręką. Oddał dwa naprawdę dobre skoki. Być może ten drugi był nieco lepszy od pierwszego. Cała drużyna walczyła. Zawsze jest tak, że jak wygrywamy to wszyscy, jak przegrywamy to też razem. Na pewno problemy z odpowiednim czuciem miał Piotrek, ale nie był w stu procentach dysponowany na ten konkurs. Robił jednak, co mógł. Kamil pokazał dwa bardzo dobre skoki. Podobnie Dawid - opowiadał trener.