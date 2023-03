Thomas Thurnbichler szczęśliwy. "Dawid napisał niesamowitą historię"

Dawid Kubacki po pierwszej serii zajmował czwarte miejsce, ale drugim skokiem przesunął się na podium.

Tuż za nim konkurs zakończył Kamil Stoch. Piotr Żyła, mistrz świata z normalnej skoczni, był dziewiąty, a Aleksander Zniszczoł zajął 23. miejsce.



Thomas Thurnbichler: trzeba docenić wszystko, co mamy

- Łatwo jest wrócić do domów bez żadnej zdobyczy, a tymczasem po twardym boju mamy kolejny krążek. Trzeba docenić wszystko, co mamy. Szczególnie w przypadku Dawida, który napisał niesamowitą historię. Najpierw zmagał się z urazem pleców, a teraz jest nieco przeziębiony. Chylę czoła przed naszymi medykami i resztą członków sztabu, bez których nie byłoby to możliwe - powiedział Thomas Thurnbichler, trener kadry polskich skoczków, po konkursie.

Tuż za podium w konkursie na dużej skoczni znalazł się Kamil Stoch. I to po tym, jak oddał dwa bardzo dobre skoki.



- To naprawdę smutny finał konkursu dla Kamila. To jest jednak wojownik. Czwarte miejsce w mistrzostwach świata zdecydowanie nie jest tym, czego chciał. W sobotę wraz z kolegami z kadry powalczy o to, by wrócić do Polski z medalem - mówił.

Nie udało się o medal powalczyć Piotrowi Żyle. On od pierwszego treningu nie był sobą na dużej skoczni.

- Piotrek miał problem, by złapać dobre czucie podczas zawodów. W jego skokach brakowało właściwej rotacji. Zaliczył solidny występ, ale to nie wystarczyło, by wskoczyć na podium. Przeanalizujemy wszystko i jestem przekonany, że w sobotę znów będzie silny - twierdzi 33-latek.

Z Planicy - Tomasz Kalemba, Interia Sport



