Tak Polacy szykowali się do "drużynówki". Nietypowe zadanie od sztabu

Zmagania skoczków na mistrzostwach świata w Planicy wieńczy konkurs drużynowy, w którym Polacy postarają się włączyć do walki o medal. Sztab szkoleniowy po emocjonujących zawodach indywidualnych na dużej skoczni zadbał o to, by "Biało-Czerwoni" mogli oderwać myśli od rywalizacji i odpowiednio zmotywować się przed konkurem. Dawid Kubacki, Kamil Stoch i spółka otrzymali nietypowe zadanie, które, jak przekazał sztab szkoleniowy, wykonali bardzo dobrze.