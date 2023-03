Tajner chwali zagrywkę Thurnbichlera: Dobrze kombinował, wystarczyłoby 131 metrów

Były prezes PZN - Apoloniusz Tajner, w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" pochwalił plan Thurnbichlera zauważając, że do szczęścia zabrakło naprawdę niewiele . Podkreślił jednak, że z perspektywy całego konkursu to rywale skakali lepiej .

"Patrząc na przebieg i na to, jak wszystko się układało, trzeba powiedzieć, że inni zwyczajnie skakali lepiej. Chociaż pod koniec konkursu była szansa na wyprzedzenie Austriaków. Gdyby Dawid skoczył 131 metrów, otrzymalibyśmy rekompensatę za skrócony rozbieg i to by wystarczyło, trener dobrze kombinował. Z tym że nikt nie spodziewał się tak słabego skoku Krafta, bo zakładam, że gdyby Dawid skakał z wyższej belki, to skoczyłby te 134-135 metrów - powiedział Tajner.