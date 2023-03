Pierwsze informacje po zdarzeniu są jednak pozytywne . " Peter Prevc jest przytomny i rozmawia normalnie . Więcej będzie wiadomo później" - powiedział Tilen Jamnik ze słoweńskiej telewizji. Dodał, że skoczek został przewieziony do szpitala, gdzie przechodzi szczegółowe badania. Według wstępnych analiz Słoweńcowi puściły wiązania w prawej narcie , co przyczyniło się do dalszych przykrych w konsekwencji zdarzeń.

Groźny upadek Petera Prevca na treningu w Planicy. Trener i koledzy z zespołu emocjonalnie reagują

Jak opisują dziennikarze portalu "Siol.net", wstrząśnięty zdarzeniem był trener reprezentacji Słowenii w skokach, Robert Hrgota . "Mam nadzieję, że wszystko będzie z Peterem dobrze. Że to go tylko wzmocni. Jak zobaczyłem narty w powietrzu, aż odwróciłem się . Takich rzeczy nikt nie lubi oglądać. Ani upadku zawodnika, a tym bardziej Prevaca" - powiedział.

Koszmarny upadek wzbudził wielkie emocje także wśród kolegów zawodnika z reprezentacji. "Słyszałem, że wszystko ma być dobrze, ale musimy jeszcze poczekać. Z tego, co wiem, przechodzi badania, mam nadzieję, że będzie w porządku. Ale wyglądało to okropnie. Wiem, jak to wygląda, kiedy upadasz w takim stylu. Ja sam już tego doświadczyłem i nie chciałbym, aby komukolwiek się to jeszcze przytrafiło" - skomentował Anze Lanisek. "Niestety, widziałem upadek. Takie rzeczy nigdy nie są przyjemne, aż wszystko mnie bolało" - wtórował mu Ziga Jelar.