Szef norweskich skoków zabrał głos ws. Kubackiego. Co za słowa o Polaku!

"Dawid czuł się wczoraj bardzo dobrze, a testy pokazywały, że jest w znakomitej dyspozycji. Wieczorem w pewnym momencie wstał i doszło do naciągnięcia mięśni lędźwiowych. Momentalnie pojawił się silny ból. Według nas i sztabu medycznego to nie jest problem z dyskiem, ale mięśniowy" - wyjaśnił szkoleniowiec kadry, Thomas Thurnbichler.

MŚ w Planicy. Norweg skomentował sytuację z Kubackim. Zaskakujące słowa o Polaku

"Wolałbym jednak, żeby Dawid pojawił się na starcie. Halvorowi i innym nie potrzeba straty rywala, przecież to dobrze, że stawka jest taka szeroka i wielu zawodników ma szansę na odniesienie wielkiego sukcesu. Z drugiej strony, zwodnicy i sztaby robią wszystko, co w swojej mocy, żeby wygrać i nie patrzą na to, kto będzie rywalem. To normalne i tak wygląda rywalizacja na najwyższym poziomie- stwierdził Clas Brede Braathen w rozmowie ze "Sport.pl".