Już przed rozpoczęciem zawodów było jasne, że płynne jego przeprowadzenie może utrudniać porywisty wiatr. I tak rzeczywiście było. przynajmniej początkowo. Pierwsza dłuższa przerwa nastąpiła po skokach siedmiu zawodniczek. Zmagania w naszej ekipie zainaugurowała Kinga Rajda, a jej skok pozostawiał sporo do życzenia. 22-latka popełniła błąd na progu, przez co lekko zachwiała się w locie i w efekcie pofrunęła tylko 75 metrów. Była to trzecia najsłabsza odległość w pierwszej grupie skoczkiń.