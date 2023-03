Stoch powalczy o medal na dużej skoczni? Wymowne słowa Łukasza Kruczka

Już dziś "Biało-Czerwoni" w składzie Żyła , Dawid Kubacki , Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł , przystąpią do rywalizacji na skoczni dużej (HS-138) .

Kruczek: Wiedziałem, że drugi skok Żyły jest na medal

"Piotrek na pewno był w gronie faworytów. Na treningach skakał dobrze i wszystko zależało od tego, czy uda mu się wykorzystać rezerwę, którą zachował na konkurs i skoczyć jeszcze lepiej. (...) Sama walka o mistrzostwo świata była trochę szalona. Każdy by chciał, żeby na skoczni nie wiało, by o wyniku decydowała wyłącznie postawa zawodników. Niestety nie zawsze jest to możliwe" - powiedział 47-latek.