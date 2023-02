Start najlepszej z Polek zagrożony. Fatalne prognozy pogody w Planicy

- Nicole Konderla została zgłoszona do nich, ale decyzję dotyczącą jej występu dopiero podejmiemy. Niestety piszczele mocno dają się u niej we znaki - powiedział Szczepan Kupczak , trener kobiecej kadry w skokach narciarskich, w rozmowie z Interia Sport.

Fatalne prognozy pogody w Planicy

We wtorek panie mają jeszcze przewidziane kwalifikacje do środowego konkursu (godz. 17.30). Ten jednak wcale nie musi dojść do skutku. Wszystko przez fatalne prognozy pogody.

- Jeżdżę tu od wielu lat, ale nie pamiętam, by była tutaj taka pogoda. Zazwyczaj jest słonecznie. Nawet w środku zimy. Teraz nie dość, że nie ma słońca, to ciągle albo wieje, albo sypie - mówił Łukasz Kruczek , koordynator skoków narciarskich w Polskim Związku Narciarskim.

To on przekazał nam, że na środowy wieczór spodziewane jest załamanie pogody i o tym mówiono na spotkaniu kierowników ekip. I rzeczywiście prognozy pogody wskazują, że od środowego poranka do czwartkowego popołudnia w Planicy ma sypać i to bardzo intensywnie.