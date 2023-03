W Planicy na terenie obiektów znajduje się oficjalny sklep, w którym można ubrać się od stóp do głów. Ten zlokalizowany jest w budynku, który nazywany jest "okrąglakiem".

Postanowiliśmy sprawdzić ceny. Tanio nie jest, ale można znaleźć coś dla siebie.



Polscy skoczkowie narciarscy aktywnie spędzają czas przed rywalizacją na dużej skoczni. WIDEO / Patryk Sporysz / INTERIA.TV

Sprawdziliśmy ceny pamiątek w MŚ w Planicy

Najtańsze są drobiazgi typu magnes, brelok do kluczy, czy kubek. Tu ceny wahają się w przedziale 5-10 euro (ok. 23,5 - 47 zł).

Oficjalna maskotka, taka, jaką otrzymują sportowcy w czasie ceremonii na obiekcie, to koszt 19,90 euro (ok. 93,5 zł). Mniejszą, która jest brelokiem do kluczy, można kupić za 9,90 euro (ok. 46,5 zł).

Za czapki zimowe dla dorosłych i dla dzieci trzeba zapłacić 25-29,90 euro (ok. 117-140 zł). Są też czapki z daszkiem. One kosztują 29,90 euro (ok. 140 zł). Dla elegancików jest gustowny kapelusz - cena 29,90 euro (ok. 140 zł).



Kapelusze w oficjalnym sklepie MŚ Planica 2023 / Tomasz Kalemba / INTERIA.PL

Są też kurtki i bluzy. Tu cena wynosi 69,90-79,90 euro (ok. 328-375 zł).



Można też nabyć pamiątkowe numery startowe. Także dedykowane dla krajów. W tym także z napisem "Polska". To świetna pamiątka. Na mistrzostwach świata w Planicy nosi je wielu kibiców, głównie norweskich, którzy zbierają na nich autografy. Cena takiej koszulki startowej to 29,90 euro (ok. 140 zł).

Planica po raz pierwszy w historii gości mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Niestety jednak ceny biletów i noclegów w okolicy sprawiły, że tego cudownego miejsca nie odwiedziło zbyt wielu kibiców. Na trybunach jest raczej pustawo.

Polska wysoko w klasyfikacji medalowej MŚ w Planicy

W mistrzostwach świata w Planicy Polska zdobyła do tej pory jeden medal. Po złoto w konkursie na normalnej skoczni sięgnął Piotr Żyła. Dzięki temu Polska w klasyfikacji medalowej zajmuje piąte miejsce. Do tej pory po medale sięgało dziesięć krajów.

Przed Biało-Czerwonymi wciąż jeszcze szansa na kolejne zdobycze. Na piątek zaplanowano bowiem konkurs mężczyzn na dużej skoczni (HS 138), na sobotę rywalizację drużynową na tym samym obiekcie.

Z Planicy - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Oficjalny sklep MŚ Planica 2023 / Tomasz Kalemba / INTERIA.PL

