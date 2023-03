Smutne sceny po skokach w Planicy. Zamknęła się w pokoju i wybuchła płaczem

Trwający sezon jest dla Pinkelnik wyjątkowo udany, Austriaczka zmierza bowiem po pierwszą w karierze Kryształową Kulę . Na 21 konkursów w aż 17 stawała na podium, a 6 z nich zakończyło się jej zwycięstwem. To sprawia, że przed ostatnią fazą sezonu ma 280 punktów przewagi nad drugą Kathariną Althaus i tylko kataklizm mógłby jej odebrać końcowe zwycięstwo.

MŚ Planica 2023. Dramat Evy Pinkelnig. Pojawiły się łzy

34-latka bardzo mocno nastawiała się także na tegoroczne mistrzostwa świata. Predestynowała ją do tego oczywiście tegoroczna forma, ale motywacją była z pewnością też spora chęć zdobycia pierwszego złotego medalu. W Seefeld wywalczyła dwa srebrne medale w drużynie, w Planicy miała dodać do swojego dorobku ten najważniejszy z krążków. Blisko była tego w rywalizacji na skoczni normalnej, gdzie w drugiej serii skoczyła 100 metrów (najdalej ze wszystkich zawodniczek), ale ostatecznie nie udało jej się odrobić strat do Althaus, która wyprzedziła ją o 2,2 pkt.