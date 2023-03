Szacowano, że przez obiekty przewinie się 150 tysięcy fanów. Teraz już wiadomo, że to nierealne i target zmniejszono o 50 tysięcy. Niewykluczone jednak, że i ta liczba okaże się przestrzelona. Do wyobraźni przemówić może fakt, że kwalifikacje do indywidualnego konkursu kobiet oglądało... 17 osób. "Właśnie to policzyłem, na trybunach i na dole jest 17 widzów. Nie ma więcej. A my jesteśmy na mundialu w Słowenii. To rozczarowujące" - mówił komentator "ORF" Michael Roscher. "Słowenia to naród skoków narciarskich. Jest dla mnie również niezrozumiałe, że tak mało się tam dzieje" - dodawał Andreas Goldberger.