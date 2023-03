Skandaliczne zachowanie Niemki na MŚ w Planicy. Polka pokazała nagranie

Izabela Marcisz w ćwierćfinale sprintu na mistrzostwach świata w Planicy została zdyskwalifikowana, a FIS mimo protestów polskiej ekipy nie cofnął swojej decyzji. Naszej reprezentantce zarzucono doprowadzenie do upadku rywalki, chociaż zamieszczone w sieci nagranie sugeruje co innego. Co więcej, na filmiku widać skandaliczną reakcję Victorii Carl, która po dobiegnięciu do mety nie kryła złości.