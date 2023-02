Kibice skoków narciarskich, którzy transmisję z konkursu indywidualnego na mistrzostwach świata w Planicy oglądali w niemieckiej telewizji, mogli się niemiło zaskoczyć. Gdy rywalizacja weszła w decydującą fazę, stacja nagle przerwała relację z zawodów. To wywołało ogromne oburzenie. "Odbieramy to jako skandal" - mówił wprost szef niemieckiego związku narciarskiego, Horst Huettel. Sprawa urosła do takich rozmiarów, że w końcu ZDF - za pośrednictwem rzecznika - wydała oświadczenie.