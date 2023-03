Nadciąga burza po treningu i ostatnim konkursie kobiet MŚ w Planicy. Jak zauważył statystyk Tomasz Golik, wdarły się poważne nieprawidłowości. Inne przeliczniki za rozbieg zastosowano w sesji treningowej, a inne na zawodach. "Jak to możliwe, że pkt. za zmianę z 20. belki wynosiły wczoraj [na treningu] 5,1, 10,2 i 15,4, a dziś [podczas konkursu] 5,3, 10,4 i 15,6? Skoro w tak prostej rzeczy są ewidentne błędy, to co myśleć o notach za styl i punktach za wiatr, które są nie do zweryfikowania" - zastanawiał się we wpisie na Twitterze.