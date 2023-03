Trener naszych skoczków narciarskich Thomas Thurnbichler postanowił postawić wszystko na jedną kartę i poprosił, aby obniżono belkę naszego reprezentanta o dwa stopnie, by ten otrzymał dodatkową bonifikatę punktową . Warunek był jednak jeden - Dawid Kubacki musiał doskoczyć do 131 m. Ta sztuka niestety jednak mu się nie udała. Do szczęścia zabrakło 2,5 metra.

"Pod koniec konkursu była szansa na wyprzedzenie Austriaków. Gdyby Dawid skoczył 131 metrów, otrzymalibyśmy rekompensatę za skrócony rozbieg i to by wystarczyło, trener dobrze kombinował " - przyznał po konkursie w rozmowie z WP Sportowe Fakty Apoloniusz Tajner - były prezes Polskiego Związku Narciarskiego . I ma rację.

Skoki narciarskie: MŚ w Planicy. Polska blisko medalu w "drużynówce". Zabrakło 2,5 metra

" To zrozumiałe ryzyko trenera . Widać brakło bardzo niedużo , a przed ostatnim skokiem nie sadziłam, że są w ogóle szanse na dogonienie podium", "Zrozumiała decyzja trenera. Trzeba było zaryzykować ", "To samo mogą powiedzieć Niemcy, im zabrakło pół metra Eisenbichlera. Dobra decyzja i ryzyko, które prawie się opłaciło " - można przeczytać w komentarzach na Twitterze.