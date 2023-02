Rzeźnia z udziałem Polaków na MŚ. "Było brutalnie, ale szczęśliwie"

- Jeszcze na początku sezonu naszym celem w sprincie drużynowym to była "10" w mistrzostwach świata. Jesteśmy niesamowicie zadowoleni z tego startu . Owszem, w kwalifikacjach było niesamowicie szybko, ale jednak finały, to jest inne bieganie. Rywalizacja na trzech kółkach daje w nogi - mówił Maciej Staręga .

Gaz od początku i rzeźnia na trasie

Maciej Staręga denerwował się przed startem

Dominik Bury świetnie wszedł w MŚ

- W ogóle tak do tego nie podeszliśmy. Nierealne to jest złożyć kartkę sto razy. W kwalifikacjach pokazaliśmy klasę, a szczególnie Maciek. Gdyby w finale było więcej taktyki i zawodnicy z innych krajów czailiby się, to wówczas była szansa na wyższe miejsce. Realne byłoby nawet czwarte miejsce w finale - przyznał Bury, dla którego to był pierwszy występ w tych MŚ.