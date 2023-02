"To był przykry błąd" - powiedziała Synne Dyrhaug, rzeczniczka prasowa FIS-u. "Rosyjscy sportowcy nie powinni zostać uwzględnieni w w tym filmie" - dodała.

Dyrhaug bierze za to pełną odpowiedzialność, tym bardziej, że otrzymała wiele komentarzy w tej sprawie.

"To mój błąd. To nie powinno się było wydarzyć. Gdy film został już opublikowany, było już za późno, aby go zmienić" - stwierdziła.