Wściekłość w Rosji po mistrzostwach świata w Planicy. Zaklinają rzeczywistość: "Nasze konkursy są o wiele ciekawsze"

W kameralnych zawodach w Rosji Aleksandr Bolszunow zdobył cztery złote medale i jedno srebro. Po jednym ze sprintów wypowiedział się w takim samym tonie jak Wialbe. "Są tylko jedne mistrzostwa i odbywają się tutaj" - zarzekał się. Na pytanie o to, czy przypadkiem nie oszukuje sam siebie, bo przecież za bardzo nie ma z kim rywalizować, brnął w zaparte. "Nie obchodzi mnie to, co wydarzyło się na MŚ w Planicy" - ucinał. Ale przepytujący go dziennikarz nie dawał za wygraną. "Tam jest cały świat, a my mamy dwa kraje" - drążył. Co na to sportowiec?