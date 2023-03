Skoki narciarskie: MŚ w Planicy. Hrgota popchnął Graneruda. Norweg wspomniał o... Gliku

- "Robi" zawsze zaczepia mnie w strefie mieszanej . Dajcie to do nagłówka! - śmiał się Halvor Egner Granerud, cytowany przez portal Przegladsportowy.onet.pl . - Jak Pepe albo... Kamil Glik! - dodał Norweg.

Także sam Robert Hrgota skomentował całe zajście. - Po prostu sobie szedłem, aż nagle Halvor Egner Granerud pojawił się tuż przede mną i nie miałem szans, by go ominąć. Wypadki się zdarzają. W sumie to dziwne, że zawsze z udziałem Halvora, ale jest, jak jest. Widziałem, jak odchodził, więc to dobry znak - stwierdził szkoleniowiec mistrzów świata.