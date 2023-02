Dawid Kubacki przyjechał do Planicy jako jeden z kandydatów do wywalczenia medalu mistrzostw świata, przez co informacja o jego problemach zdrowotnych wzbudziła duży niepokój. Jak w rozmowie z Interią tłumaczył lekarz polskiej kadry Aleksander Winiarski, mistrz świata z Seefeld uskarżał się na ból uniemożliwiający mu skakanie.