W wakacje nie miała planów startu w MŚ

- Patrząc na to, jak przygotowywałam się do tych mistrzostw świata, to jest to występ na miarę oczekiwań. Jeszcze w wakacje nie planowałam występu w tej imprezie . Ten pomysł narodził się dopiero w momencie, kiedy zaczęłam trenować z Grzegorzem Sobczykiem . Dostałam możliwość startu w Pucharze Kontynentalnym, a potem w Pucharze Świata - mówiła Kil.

Gdyby nie kompleks Średnich Krokwi

- Namówił mnie mój pierwszy trener klubowy Krystian Długopolski . Kiedy skończyłam skakać, to trener długo mnie namawiał, by jednak nie rezygnowała ze sportu. Powiedziałam wtedy, że jak otworzą kompleks Średnich Krokwi w Zakopanem, to pójdę skoczyć. Słowa dotrzymałam. W ubiegłym roku we wrześniu wróciłam na skocznię. Wystąpiłam w Pucharze Polski w kombinacji norweskiej i tak trwam do dziś. Fajnie, że jestem pierwszą Polką, która wystąpiła w kombinacji norweskiej , ale też szkoda, że nie ma więcej takich zawodniczek - wyjaśniła.

Zapytana o to, czy postawi teraz na sport i rzuci pracę trenera, czy może uda się jej to wszystko połączyć, odparła: - Nie rzucę pracy trenerskiej, bo to jest też moja pasja. Pracuję z dziećmi i to jest wspaniałe widzieć, jak się one rozwijają. Ta praca daje mi olbrzymią satysfakcję. To właśnie klub też zapewnił mi możliwość pracy z trenerem Sobczykiem, z a co jestem mu bardzo wdzięczna. Skoro mam warunki do tego, by się rozwijać, to podejmuję tę rękawicę i chcę pozostać w sporcie. Nie było to zatem jednorazowy wyskok. Mam duże rezerwy, zwłaszcza na skoczni, a zatem jest szansa na rozwój.