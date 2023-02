Polka zawiedziona i zmęczona. "Brutalna końcówka"

Dla Izabeli Marcisz to drugi wynik w historii jej występów w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w biegach dystansowych . Lepiej było cztery lata temu w Seefeld, kiedy to była 27. w biegu łączonym (7,5 km techniką klasyczną + 7,5 techniką dowolną).

Brutalnie na czerwonej

- Byłabym zadowolona z miejsca w "20". Końcówka biegu była jednak dla mnie brutalna. Zabrakło mi po drodze jednego zjazdu. Jak zaczęłam podbieg, to jeszcze było super. Wyglądało to fajnie technicznie. W pewnym momencie jednak przyszedł kryzys. Próbowałam się jeszcze złapać Włoszki Franceski Franki, ale to już było trochę za dużo. W tej drugiej części trasy, kiedy przeszłyśmy na czerwoną, były niemal same podbiegi - tłumaczyła Marcisz.