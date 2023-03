Polka wysłała wiadomość do Adama Małysza. Potem pożegnała się

Adam Małysz: to nie zadziałało

- Cały czas raczkujemy w kobiecych skokach narciarskich. I to jest najgorsze. Chcieliśmy u kobiet powielić system z męskich skoków. To jednak nie zadziałało . Musimy chyba zaczerpnąć głębszej wiedzy od kogoś, kto już to robił i wdrażał to. Bez tego nie jesteśmy w stanie stworzyć na tyle dobrego zespołu, by mógł walczyć o wysokie lokaty - dodał.

Adam Małysz: musimy zacząć od zera

- I to jest niesamowite. Kanadyjki jednak nie trenują u siebie, a w Słowenii. Tu jest ich drugi dom, ale one się bardzo poświęciły skokom narciarskim. I tego mi czasami brakuje u naszych dziewczyn. Nie słyszałem, że chcą poświęcić wszystko, by osiągnąć sukces. Częściej za to docierało do mnie, że jeśli nie zapewni się im pewnych rzeczy, to one skończą. To tak nie może działać. Jeśli chce się osiągnąć sukces, to trzeba się bardzo poświęcić. Jak te Kanadyjki - zakończył Małysz.