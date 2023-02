Polka po fatalnym występie w MŚ. "Szukanie sensacji nam nie pomaga"

Nicole Konderla: stan moich piszczeli pogarsza się

"Nie bawi mnie szukanie na siłę konfliktów w kadrze"

- Nie bawi mnie szukanie na siłę konfliktów w kadrze przez media. To jest mocno nadmuchane w tym sezonie i nie pomaga nam to. Same wiemy, jakie są nasze wyniki. I to my najbardziej dostajemy za nie po d...e, a nie wszyscy ludzie dookoła. Dlatego szukanie sensacji nam nie pomaga - wypaliła 21-latka.