Polak nie złożył broni w MŚ. "Byłbym niespełnionym zawodnikiem"

- Tak długi bieg to jest straszliwa mordęga. Zwłaszcza jeśli nie jest się w wysokiej formie. Tych kryzysów było bardzo dużo na trasie. Bardzo mocno pracowałem nad swoją psychiką. Chciałem przetrzymać, ile mogłem. Nawet czasami obejmowałem prowadzenie w grupie, w której biegłem. Dla mnie to była super lekcja. Odrobiłem ją bardzo dobrze - powiedział Bury.

MŚ Planica 2023. Dominik Bury nie złożył broni

- Gdybym nie wystąpił w tym biegu, to byłbym niespełnionym zawodnikiem. Oznaczałoby to, że złożyłem broń. Wiedziałem, że nie jestem w dobrej dyspozycji, która pozwoliłaby mi walczyć o "20". Chciałem jednak pokazać charakter. Mimo trudnych warunków i ciężkiej trasy walczyłem do samego końca - dodał.