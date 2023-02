Polacy wchodzą na koronne dystanse. "Stać ich na bardzo dobre wyniki"

W środę do startu na 15 km "łyżwą" ruszą mężczyźni (godz. 12.30). Największe nadzieje będziemy wiązać z występem Dominika Burego . On od początku sezonu skupiał się tylko i wyłącznie na tym jednym biegu. Na tym dystansie stać go nawet na walkę o miejsce w "20".

- Oboje stać na bardzo dobre wyniki. Dla nich to będzie najważniejszy start w tych mistrzostwach świata. Rozmawiałem z nimi, że mają duże możliwości w sprincie drużynowym i zgodzili się ze mną. Wystąpili w nim i mam nadzieję, że zrozumieli, dlaczego ich nie wystawiłem do biegu łączonego. Dla nich to nie był żaden problem. Skupili się na sprincie drużynowym i zrozumieli, że to się opłaciło. Myślę, że zarówno Izabeli, jak i Dominikowi, te trasy będą pasowały - powiedział Lukas Bauer, trener polskiej kadry.