Po złocie Żyły uderzył w FIS! Legenda zdecydowanie reaguje

Rywalizacja o medale w Planicy była szalona i niezwykle zacięta. Dość powiedzieć, że Piotr Żyła, który po pierwszej serii był dopiero 13. tracił do liderującego Stefana Krafta tylko 5,9 punktu. W finale Polak ustanowił lotem na 105. metr nowy rekord skoczni (poprzedni, należący do Jewhena Marusiaka z Ukrainy przetrwał tylko... kilkanaście minut) i ostatecznie nikt nie był w stanie go pokonać. Lider Austriaków przeżył prawdziwy dramat - nie dość, że "spadł" z podium, to do zdobycia brązowego medalu i pokonania Niemca, Karla Geigera zabrakło mu... 0,4 punktu.