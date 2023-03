Piotr Żyła szczerze: to miało wpływ, trochę mnie to osłabiło

To pokazuje, jak wiele zależało od jego dyspozycji. Do tego trzeba dodać nie najlepszy pierwszy skok, który na dodatek źle wylądował, na czym stracił minimum trzy punkty.

Piotr Żyła szczerze o swojej dyspozycji. "Nogi nie podawały"

- Nogi mi nie podawały w tym konkursie . Szczególnie w tym pierwszym skoku. Było mało rotacji i przez to w końcówce mnie rozbierało. Przez to nie miałem jak wylądować telemarkiem. Nie oddawał mi próg. Ta duża skocznia była coś mało szczęśliwa dla mnie - powiedział Żyła.

Zapytany, czy to miało związek z przeziębieniem, z jakim zmagał się od środy, odparł: - Rzeczywiście od środy się męczyłem. Walczyłem o to, by dobrze się czuć, ale jednak się nie udało. To pewnie miało wpływ na moją dyspozycję. Trochę mnie osłabiło i nie do końca noga dawała radę. Już w piątkowym konkursie było źle.