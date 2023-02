Piotr Żyła odniósł się do mistrzostwa świata. I zrobił to w niepowtarzalnym stylu!

Piotr Żyła przeszedł do historii skoków narciarskich. Polak w sobotę został w Planicy mistrzem świata na skoczni normalnej. Tym samym obronił tytuł z Oberstdorfu. Dzień później "Wewiór" odniósł się do tego sukcesu na portalu społecznościowym. I zrobił to oczywiście w swoim, niepowtarzalnym stylu!