Pierwszy taki finał MŚ od czasów Justyny Kowalczyk. Polki dumne z siebie

Weronika Kaleta i Izabela Marcisz z bardzo dobrej strony pokazały się już w kwalifikacjach, które były rozgrywane w nowym formacie. Nie było bowiem biegów półfinałowych, z których była kwalifikacja do finału.

Wszystkie zawodniczki startowały indywidualnie i liczyła się suma czasów poszczególnych biegaczek z danego państwa. Na tej podstawie do finału awansowało 15 drużyn. Polki uzyskały siódmy czas kwalifikacji.

Świetny prognostyk na przyszłość

- To był pierwszy raz kiedy biegłyśmy razem w sprincie drużynowym i pierwszy raz, kiedy ja biegłam ostatnią zmianę. Było zatem dużo nowości, ale też było to fajne doświadczenie. Ten wynik to jest świetny prognostyk na przyszłość. Pokazujemy, że jesteśmy, bo przed rokiem było też dziewiąte miejsce w zimowych igrzyskach olimpijskich (w Pekinie Marcisz biegła z Moniką Skinder - przyp. TK). Jestem z nas dumna - dodała.