Piękne słowa Kamila Stocha o Piotrze Żyle. Sam poczuł zapach medalu

Kamil Stoch po pierwszej serii konkursowej zajmował dziewiąte miejsce. Straty do podium były jednak niewielkie. Była zatem szansa walki o medal.

W finale Stoch wypalił 102 m. Uzyskał drugą notę drugiej serii, co wywindowało go na szóste miejsce. Do podium zabrakło jednak 1,4 pkt.. Mniej niż metr.