Piotr Żyła przed konkursem mistrzostw świata na skoczni normalnej w Planicy był wymieniany w gronie faworytów do wywalczenia medalu, ale po pierwszej serii niewiele wskazywało na to, że "Wiewiór" może wywalczyć złoto. Polak zajmował dopiero 13. miejsce i wprawdzie nie miał dużej straty do czołówki, ale jego atak w drugiej serii przeszedł najśmielsze oczekiwania. 36-latek wygrał w efektownym stylu, broniąc tym samym tytułu wywalczonego przed dwoma laty w Oberstdorfie.

Skoki narciarskie. Ojciec Piotra Żyły dotrzymał słowa

- Po pierwszej serii był 13. Myślę sobie "no co tu można zrobić". Trzymałem kciuki, aby wszedł do pierwszej dziesiątki. Potem emocje rosły i rosły, mówię, żeby się znalazł w pierwszej szóstce. A tu nagle "łał", Piotr zdobył podium, radość była ogromna - zdradził. Zbigniew Żyła słowa otrzymał i gościom przebywającym w pensjonacie kupił alkohol. - To były ogromne emocje - dodał.