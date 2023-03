Obraźliwy gest Niemki w stronę Polki podczas MŚ. "Czasami tracisz kontrolę"

Podczas ćwierćfinału sprintu na mistrzostwach świata w Planicy doszło do skandalicznej sytuacji z udziałem Victorii Carl, która pokazała obraźliwy gest w kierunku Izabeli Marcisz. I chociaż to Niemka zachowała się nagannie, jury zdyskwalifikowało Polkę stwierdzając, że ta doprowadziła do upadku rywalki. Do sprawy wrócono po kilku dniach, a Carl zdecydowała się odnieść do sytuacji ze swoim udziałem.