"Mam nadzieję, że wszystko będzie z Peterem dobrze. Że to go tylko wzmocni. Jak zobaczyłem narty w powietrzu, aż odwróciłem się. Takich rzeczy nikt nie lubi oglądać. Ani upadku zawodnika, a tym bardziej Prevca" - mówił trener reprezentacji Słowenii w skokach, Robert Hrgota, cytowany przez portal "Siol.net". W podobnym tonie wypowiedział się Lovro Kos. "Po prostu spojrzałem, kiedy był w powietrzu, żeby zobaczyć skok, ale zaraz odwróciłem się. To było straszne. Szczególnie, że przydarzyło się Peterowi, który jest swego rodzaju ikoną. Mam nadzieję, że wszystko z nim w porządku" - stwierdził.