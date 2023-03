Norwegowie wściekli po MŚ w Planicy. Uderzyli w Słoweńców. "Przesadzili!"

Granerud i Forfang obwiniają Słoweńców. Tak tłumaczą pustki na trybunach

W ostatnich dniach pustki na trybunach zauważyli nie tylko dziennikarze, ale również sami zawodnicy. Słoweńcy słyną z miłości do sportu, gdy jednak przyszło co do czego, reprezentanci gospodarzy nie mogli jednak liczyć na wsparcie rodaków. Dlaczego tak prestiżowa impreza nie przyciągnęła tłumów kibiców? Swoją teorią w rozmowie z norweskimi mediami podzielili się Halvor Egner Granerud i Johann Andre Forfang. Zdaniem skoczków zawiniły... zbyt wysokie ceny biletów na to wydarzenie.