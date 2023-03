Norweg grzmi po konkursie. Dostało się sędziom. "To brutalne"

Dziś zapewnie też nie będzie miał powodów do zadowolenia. Rywalizację ukończył na 7. pozycji. Trzy oczka niżej uplasował się z kolei Johann Andre Forfang. Podopieczny Alexandra Stoeckla w mocnych słowach skomentował to, co działo się na skoczni. Uważa, że został skrzywdzony przez sędziów.