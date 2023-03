Niesamowita walka Polki. "Miała brutalny kryzys"

MŚ Planica 2023. Izabela Marcisz dumna z siebie

"Brutalny kryzys" Polki

- Cieszę się, że trener miał jedną nerkę z piciem w zapasie, bo inaczej byłoby bardzo trudno. Do tego po drugim kole zmieniłam narty i dużo mi to dało. Miałam już zapchaną strukturę w nartach. I od razu było lepiej. Pokazałam dzisiaj charakter. I z tego się cieszę, bo cała ekipa była pewna, że po drugim kole zejdę z trasy, a jednak przełamałam się i nawet poprawiałam lokaty - tłumaczyła Marcisz.

- To był bardzo trudny bieg dla Izy. Rozgrywał się niemal w letnich warunkach. To nie był dla niej docelowy start. Wspierałem jej pewność siebie i ostatecznie wystąpiła. Zajęła 33. miejsce i nie jest to zły wynik. Już na pierwszym okrążeniu Iza nie wyglądała dobrze, ale mówiłem jej, żeby trzymała swoje tempo, a nie skupiała się na trzymaniu pierwszej grupy za wszelką cenę. Na drugim kole zdecydowałem się przygotować dla niej dodatkowe picie. Jak ją zobaczyłem na tym drugim okrążeniu, to byłem pewny, że nie dobiegnie do mety, bo miała brutalny kryzys. Walczyła jednak dzielnie i osiągnęła metę. To mnie bardzo cieszy - mówił Lukas Bauer, trener polskiej kadry w biegach narciarskich.