Nieoczekiwany problem przed MŚ w Planicy. Polacy zaskoczeni. "To chyba żart"

Trenerzy mieli twardy orzech do zgryzienia przed MŚ. Chodziło o zakwaterowanie

"Tydzień temu musieliśmy szybko interweniować. Hotel, w którym mieliśmy mieszkać przysłał nam maila, w którym potwierdzał wszystko, co dotyczyło rezerwacji, ale jedna rzecz była inna. Miejsce, w którym przebywamy ma swoje dwie filie: nasz apartament nad jeziorem i duży hotel położony około 10 minut od nas. Właściciele chcieli, żebyśmy wszystkie posiłki- śniadania i kolacje, jedli właśnie w tym miejscu, do którego trzeba dojechać. Z początku pomyśleliśmy sobie: to chyba żart " - wyjawił asystent głównego trenera, Marc Noelke w rozmowie ze "Sport.pl".

"Odpisaliśmy, że to jest niemożliwe, bo nie po to tyle zapłacono za pobyt, żeby teraz mieć z nim dodatkowe problemy. Przecież to logistycznie może być dla nas nie do zrobienia. Poprosiliśmy, żeby udało się przygotować posiłki jednak tu, na miejscu i na szczęście okazało się to w jakiś sposób możliwe" - tłumaczył 49-latek.