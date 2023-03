Tak czy inaczej sukcesu Polakowi nikt i nic nie odbierze. Jedyne, co zostało mu zabrane, to spontaniczne emocje podczas odbierania złota . Ceremonia dekoracyjna została zorganizowana dopiero po kilku dniach od konkursu. Sam zawodnik podkreślał, w jaki sposób to na niego wpłynęło . "Jest bardzo przyjemnie, ale emocje już trochę opadły. Chyba mam kaca po sobocie. W Oberstdorfie wcześniej odebrałem medal, jeszcze miałem 'adrenalinkę zawodów'. Tu zeszło całkiem i dopiero dziś poczułem zmęczenie" - wyjaśniał przed kamerą Eurosportu.

Dodatkowo uroczystość zorganizowano późno - o godzinie 22.00. Do sprawy odniósł się Thomas Thurnbichler . "Rozmawiałem na ten temat z Sandro Pertile, bo rzeczywiście ta ceremonia jest dla nas naprawdę późno . Tym bardziej że nie śpimy na miejscu, ale w Austrii. To na pewno nie jest dobra sytuacja dla nas" - przyznawał.

Tak czy inaczej to wszystko to już pieśń przeszłości. Przed skoczkami rywalizacja indywidualna na dużej skoczni na MŚ Planica 2023 . Konkurs rozpocznie się o godzinie 17.30. Godzinę wcześniej ruszy seria próbna. W zawodach weźmie udział czterech naszych reprezentantów: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł .