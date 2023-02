Niebezpieczne lądowanie Kamila Stocha. "Zapomniałem o tym"

Kamil Stoch wygładził skocznię, bo... zapomniał

- Cieszę się, że jestem na tych mistrzostwach świata i robię to, co lubię. Natomiast nie jestem do końca zadowolony z tego dnia, bo moje skoki nie były super. Nie czerpałem z nich tak dużej energii, jakbym chciał. To był jednak pierwszy solidny dzień treningowy. To chyba dobrze, że nie do końca cieszę się z takich prób, bo gdybym tym się zadowolił, to by znaczyło, że nic więcej nie chcę osiągnąć, a wciąż chcę się poprawiać - tłumaczył Stoch.