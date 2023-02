Najlepsze mistrzostwa świata w wykonaniu Macieja Staręgi to było Lahti w 2017 roku. Wtedy był ósmy w sprincie indywidualnie i dziesiąty - razem z Dominikiem Burym - w sprincie drużynowym.

Teraz, patrząc na wyniki w tym sezonie, są szanse na to, by te lokaty poprawić, a to byłoby już naprawdę coś.



Polacy mogą być czarnym koniem MŚ

Od kilku dni przebywacie już w Planicy, a w czwartek czeka was pierwszy start. Jakie wrażenia z tras w sprincie, bo pewnie pana one najbardziej interesują?



- W porównaniu do tego, kiedy biegałem tutaj w Pucharze Świata, trasa jest trochę zmieniona. Wydaje mi się, ze to jest jednak najlepsza wersja ze wszystkich, jakie do tej pory tutaj były. Jest ciekawa i techniczna, a zarazem dość trudna, ale nie jest ekstremalna.



Zaczynacie rywalizację w mistrzostwach świata od sprintu techniką klasyczną. To nie jest pana konkurencja, choć w tym roku błysnął pan w Ruce?

- Staram się cały czas rozwijać ten klasyk. Nie składam broni. Dlatego mam nadzieję na dobry wynik w Planicy. W tym sezonie nadspodziewanie dobrze wypadłem w sprincie klasykiem w Ruce (11. miejsce - przyp. TK). W tych zawodach, w których nie udało mi się wystąpić w finałach klasykiem, notowałem naprawdę niewielkie straty w porównaniu do poprzednich lat. Wydaje mi się, że zbliżyłem się do światowej czołówki. Jest jednak duża konkurencja i zrobiło się po prostu ciaśniej.



Zaryzykuję za to stwierdzeniem, że w sprincie drużynowym, który będzie rozgrywany "łyżwą", macie szansę powalczyć o wysokie lokaty?

- Rzeczywiście, choć na pewno nie będziemy faworytami. Możemy być jednak czarnym koniem. Na razie jednak nie wiadomo, kto z nas wystąpi w tej konkurencji.



Niespodziewanie zrobiła się rywalizacja w kadrze?

- I to jest dobre dla drużyny, bo podnosimy swój poziom. Mam nadzieję, że uda nam się dobrze zaprezentować. W tym sezonie byliśmy z Dominikiem Burym na siódmym miejscu w zawodach Pucharu Świata w Livigno. To jedna z lepszych lokat w sprincie drużynowym w ostatnich latach. To jest zatem bardzo fajny prognostyk, choć w Livigno stawka była trochę okrojona.



Trener Lukas Bauer urozmaicał wam przygotowania. Była zatem jazda na sankach, ale też poruszanie się na nartach z zasłoniętymi oczami.

- Trener lubi wprowadzać takie aktywności do naszego treningu. Takie zabawy mają na celu odświeżyć nasze głowy. Same przygotowania do mistrzostw świata mieliśmy w Toblach we Włoszech w bardzo fajnym miejscu. Tam są chyba najlepsze turystyczne trasy na świecie. Do tego są oczywiście wspaniałe trasy dla wyczynowców.



Magiczna Planica. Polacy zachwyceni

Planica to jedno z piękniejszych miejsc na takie imprezy jak mistrzostwa świata. Zapowiadają się chyba fajne zawody?

- Zgadzam się. Sceneria wokół Planicy jest niesamowita i robi wrażenie. Jest magicznie. Dodatkowo z racji mistrzostw świata wszystko jest tutaj dopieszczone. Pięknie to wygląda. W Pucharach Świata był tutaj tylko problem z frekwencją na trybunach, ale mam nadzieję, że teraz będzie inaczej.

Jesteście zadowoleni z warunków zakwaterowania?



- Tak. Mieszkamy w Kranjskiej Gorze. Hotel jest w porządku, ale mamy pokoje na stronę miasta, więc wieczorem trzeba zamykać okna. Na razie nie było większych komplikacji.

Skoczkowie na wszelki wypadek zamieszkali w Austrii, bo Słoweńcy słyną z głośnych imprez, a hałasować mają w Kranjskiej Gorze do późnych godzin nocnych i to codziennie.

- To może wtedy poprosimy o zmianę pokoju na drugą stronę. Jeżeli rzeczywiście będą problemy, to będziemy działać. Na wszelki wypadek zaopatrzyłem się też w zatyczki do uszu, by spać spokojnie.

Rozmawiał - Tomasz Kalemba, Interia Sport

