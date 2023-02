Skoki narciarskie kobiet to w środowisku sportów zimowych w naszym kraju bardzo głośny temat w ostatnich miesiącach. Rozmowy o formie naszych zawodniczek, doborze trenera, konfliktach między zawodniczkami czy o warunkach, w jakich trenują, toczą się od dawna. I niewiele z tego wynika.

MŚ Planica 2023: Słabe skoki Polek

Już konkurs na skoczni normalnej pokazał, że Polki odstają od czołówki. Tylko Nicole Konderla zdołała przebrnąć kwalifikacje, ale po przeciętnym skoku w pierwszej serii nie zdołała awansować do "30" i zakończyła zmagania na 34. pozycji. W rywalizacji drużynowej nie mieliśmy zatem większych oczekiwań, bo też trudno wymagać nagłej eksplozji formy.

Półtora metra dalej wylądowała Anna Twardosz, a kończąca Nicole Konderla osiągnęła 82,5 metra. Wystarczyło to tylko na zajęcie dziewiątej, przedostatniej pozycji i to tylko dlatego, że w ekipie USA zdyskwalifikowana została Annika Belshaw i do dorobku tego zespołu zaliczono tylko trzy skoki.