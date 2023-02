MŚ w Planicy. Jury podjęło decyzję ws. protestu Polaków

Izabela Marcisz zajęła 27. miejsce w kwalifikacjach sprintu i to dla naszej zawodniczki już był duży sukces, bo nigdy jeszcze nie biegała w finałach sprintu techniką klasyczną na poziomie Pucharu Świata czy mistrzostw świata.

Dyskwalifikacja Polki i protest. Jury podjęło decyzję

W ćwierćfinale Polka została zdyskwalifikowan a. Jury uznało, że doprowadziła do upadku Niemki Viktorii Carl. W tej sytuacji Marcisz została przesunięta na 30. miejsce, a na 23., które pierwotnie zajęła nasza biegaczka, sklasyfikowana została Niemka.

- Obejrzałam jeszcze raz film z tego zdarzenia i - moim zdaniem - nie było żadnego kontaktu fizycznego. Niemka sama włożyła sobie kije pomiędzy swoje nogi. Złożyliśmy jednak protest, bo nie uważam, by to była moja wina, ale niestety został on odrzucony - powiedziała Marcisz w rozmowie z Interia Sport.