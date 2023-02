Mocni Słoweńcy i obiecujący Stoch w treningach. Dalej nawet od Graneruda!

Czwartkowe treningi były pierwszą oficjalną aktywnością skoczków w czasie mistrzostw świata w Planicy. Niestety, z udziału w nich wykluczony został Dawid Kubacki. Wicelidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zatrzymał ból pleców, który zaczął mu doskwierać w wieczór poprzedzający treningi. Na ten moment nie ma dokładnych informacji czy wpłynie on na dalsze starty Polaka.

MŚ Planica 2023. Kamil Stoch z najdalszym skokiem w pierwszym treningu na normalnej skoczni

W związku z urazem mistrza świata z Seefeld na liście startowej pojawiło się czterech Polaków. Jako pierwsi pokazali się Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek . Zniszczoł zaprezentował się dosyć przeciętnie ( 93 metry, 36. miejsce ), nieco lepiej poszło Wąskowi, który wylądował 4,5 metra dalej i do pewnego momentu dawało mu to miejsce w czołówce klasyfikacji, a ostatecznie uplasował się 19. miejscu.

Po zaplanowanej przerwie na indywidualne treningi wrócił Kamil Stoch i już jego pierwsza próba w Planicy dała bardzo obiecujące efekty. 35-latek uzyskał 99,5 metra (najdalszy skok pierwszego treningu) i tylko notą ustępował lądującym metr bliżej Lovro Kosowi i Simonowi Ammannowi . Przez moment liderem po skoku na 97 metrów był broniący tytułu Piotr Żyła , ale na koniec z tego miejsca "strącili" go Halvor Egner Granerud (98,5 metra) i Anże Lanisek (98 metrów) , który okazał się najlepszy w całym pierwszym treningu. Stoch zakończył go na 7. miejscu , a godna zauważenia była z pewnoścą postawa 41-letniego Ammanna - 98,5 metra i w 4. miejsce.

Dublet Słoweńców i wyśmienity Zajc w drugim treningu

Słabiej w drugim treningu zaprezentowali się Zniszczoł i Wąsek. O ile w przypadku 28-latka była to odległość tylko metr bliższa niż w pierwszej sesji (92 metry) , tak Wąsek skoczył bliżej aż o 6,5 metra(91 metrów) . Finalnie otrzymali identyczną notę i wspólnie uplasowali się na 35. miejscu.

Krócej w drugiej serii treningowej poszybował też Stoch, lądując na 95. metrze(16. miejsce, wspólnie z Michaelem Hayboeckiem). Z kapitalnej strony w tym treningu pokazał się Timi Zajc, który wylądował poza rozmiarem skoczni, uzyskując 103,5 metra. Momentalnie wywołało to reakcję sędziów i belka startowa powędrowala w dół przed skokami ostatnich zawodników. Z niższej belki skakał więc m.in. Żyła i poradził sobie nieźle, skacząc 94 metry, co dało mu 9. lokatę. Drugi trening zdecydowanie należał do Słoweńców, bo na świetną próbę Zajca skokiem na 100 metrów odpowiedział Lanisek, a tuż po nim w tym samym miejscu wylądował Granerud. Tak wyglądała też czołowa trójka drugiego treningu.