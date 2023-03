Planica 2023: Mistrzyni świata mogła trenować w Polsce

Jak zdradził w rozmowie z TVP Sport Bafia, w przeszłości był plan, żeby Kanadyjki... trenowały w Polsce. - Myśmy zaczęli jeździć (do Europy - red.) w 2017 roku raz po raz, było w sumie sześć dziewczyn. Pracowałem do 2019. Chcieliśmy w końcu zrobić dla nich bazę na stałe - w Słowenii, gdzie ostatecznie wylądowały albo w Polsce, bo taki był pierwotny plan. Ale uznałem, że pojadę do Kranju po namowie jednego z trenerów. Zrozumieliśmy, że to jest lepszy rynek i jeśli mamy iść w górę, to tutaj będą dla nich lepsze rywalki, od których można się wiele więcej nauczyć. Do kogo równać i skąd czerpać. Te skocznie w Planicy to od tamtej pory w zasadzie ich dom.